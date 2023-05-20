Журналисты выяснили причину долгого отсутствия экс-ведущего КВН Александра Маслякова на телеэкранах

Однако журналистам все-таки удалось связаться с пресс-службой компании «АМиК». Представители заверили, что зрителям не стоит беспокоиться. В настоящий момент мэтр легендарной передачи чувствует себя хорошо. Более того, компания сообщила, что сейчас готовятся выпуски нового шоу.