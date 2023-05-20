Журналисты выяснили причину долгого отсутствия экс-ведущего КВН Александра Маслякова на телеэкранах

Бывший ведущий юмористического шоу «Клуб веселых и находчивых», генеральный директор компании «АМиК» Александр Масляков некоторое время назад объявил о решении уйти на пенсию. Как передают «Дни.ру», это связано с его состоянием здоровья после коронавируса.
Известно, что после сообщения о заболевании телеведущего заменяли Валдис Пельш, Дмитрий Нагиев, Дмитрий Хрусталев и другие именитые персоны. Долгое время никакой подробной информации о состоянии здоровья Маслякова не было.
Однако журналистам все-таки удалось связаться с пресс-службой компании «АМиК». Представители заверили, что зрителям не стоит беспокоиться. В настоящий момент мэтр легендарной передачи чувствует себя хорошо. Более того, компания сообщила, что сейчас готовятся выпуски нового шоу.