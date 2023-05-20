Завершились поиски пропавших с детской площадки в Кузбассе девочек двух и четырех лет

Завершились поиски двух сестер, ушедших с детской площадки в Яшкинском районе Кемеровской области. Об этом сообщает следственное управление СК РФ по региону.
Девочки двух и четырех лет, пропавшие 18 мая, найдены живыми. В настоящее время с ними работают сотрудники Следственного комитета. Состояние детей не уточняется.
Напомним, сообщение об исчезновении несовершеннолетних поступило в местное отделение полиции в пятницу, 19 мая. К поиску детей были привлечены 42 группы, а общая протяженность исследуемой территории составляет почти 300 километров. По факту случившегося СК РФ возбудил уголовное дело.