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Уголовное дело возбудили после стрельбы и ранения человека в ресторане Петроградского района Петербурга

Происшествия
Уголовное дело возбудили после стрельбы и ранения человека в ресторане Петроградского района Петербурга

В Санкт-Петербурге возбудили уголовное дело после стрельбы в ресторане Петроградского района. В результате конфликта пострадал мужчина. Об этом сообщает пресс-служба ГСУ Следственного комитета России по городу.

Дело возбудили по ч. 1 ст. 222, ч. 3 ст. 30, п. а ч. 2 ст. 105 УК РФ (незаконный оборот оружия, покушение на убийство). Злоумышленник два раза выстрелил в оппонента. Мужчина, попавший под обстрел, получил ранения. Его доставили в больницу в тяжелом состоянии. Сотрудники СК РФ предпринимают необходимые действия для задержания подозреваемого.

Ранее очевидцы столкнулись со стрельбой в центре Москвы. Ей предшествовал спор в бытовом конфликте.
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