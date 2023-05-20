Уголовное дело возбудили после стрельбы и ранения человека в ресторане Петроградского района Петербурга

Дело возбудили по ч. 1 ст. 222, ч. 3 ст. 30, п. а ч. 2 ст. 105 УК РФ (незаконный оборот оружия, покушение на убийство). Злоумышленник два раза выстрелил в оппонента. Мужчина, попавший под обстрел, получил ранения. Его доставили в больницу в тяжелом состоянии. Сотрудники СК РФ предпринимают необходимые действия для задержания подозреваемого.