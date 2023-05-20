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Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Японию для участия в саммите G7

Политика
Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Японию для участия в саммите G7

Президент Украины Владимир Зеленский лично прибыл в Японию для того, чтобы принять участие в саммите G7. Мероприятие проходит в городе Хиросима, пишет ТАСС.

По данным японских властей, Зеленский примет участие в сессии по ситуации на Украине. Кроме того, глава соседней страны проведет встречу с премьер-министром Японии Фумио Кисидой.

Ранее власти США сообщали, что Вашингтон не организовывал поездку президента Украины Владимира Зеленского на саммит G7. Такие сведения озвучил помощник хозяина Белого дома Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан на брифинге перед журналистами.
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