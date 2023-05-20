Певица Сати Казанова и актриса Диана Корзун попали в топ российских звезд, находящихся в браке с иностранцами

Раскрыты подробности знакомства и отношений российских артистов со своими избранниками-иностранцами, сообщает РИА Новости.
Некоторые звезды решили связать свою жизнь с французами, итальянцами и голландцами. Например, актер Игорь Костолевский находится в браке с французско-американской коллегой Консуэло де Авиланд. Пара познакомилась в конце 90-х в Норвегии, а сейчас возлюбленные проживают в Москве. Актриса Диана Корзун состоит в браке с бельгийцем Луи Франком, и вместе они строят отношения в России. Также за границей певица Сати Казанова познакомилась со своим супругом, фотографом из Италии, Стефано Тиоццо. Известно, что звезды провели несколько свадебных церемоний в разных странах.
Модель Наталья Водянова несколько раз была в браке с иностранцами — первый раз с британским аристократом Джастином Портманом, а второй с бизнесменом из Франции Антуаном Арно. Художник Никас Сафронов также два раза вступал в брак с иностранками. Первой супругой была модель Драгана из Франции, а следующей его избранницей стала итальянка Франческа Вендрамин.
Ранее блогер Ида Галич поделилась подробностями своей личной жизни. Звезда сообщила, что сейчас не готова к серьезным отношениям, так как недавний разрыв с супругом сильно ее вымотал.