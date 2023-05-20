Певица Сати Казанова и актриса Диана Корзун попали в топ российских звезд, находящихся в браке с иностранцами

Некоторые звезды решили связать свою жизнь с французами, итальянцами и голландцами. Например, актер Игорь Костолевский находится в браке с французско-американской коллегой Консуэло де Авиланд. Пара познакомилась в конце 90-х в Норвегии, а сейчас возлюбленные проживают в Москве. Актриса Диана Корзун состоит в браке с бельгийцем Луи Франком, и вместе они строят отношения в России. Также за границей певица Сати Казанова познакомилась со своим супругом, фотографом из Италии, Стефано Тиоццо. Известно, что звезды провели несколько свадебных церемоний в разных странах.