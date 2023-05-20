Похожий на беспилотник объект обнаружили на территории Академии водного транспорта в Москве

Беспилотный летательный аппарат, предположительно, обнаружили на Новоданиловской набережной в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.
Похожий на дрон предмет нашел охранник Академии водного транспорта, совершая утренний обход. На место обнаружения предполагаемого БПЛА уже едут экстренные службы.
Напомним, в начале мая мэр Москвы Сергей Собянин запретил использование беспилотников на всей территории столицы. Данная мера призвана предотвратить несанкционированный запуск дронов, которые могут помешать работе правоохранительных органов.