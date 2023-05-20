Япония намерена запретить своим компаниям оказывать РФ строительные и инженерные услуги в рамках новых санкций

Японское правительство запретит местным предприятиям предоставлять России услуги в сфере инженерии и строительства. Как сообщает новостной журнал Nikkei Asia, такое решение принято в рамках очередного пакета санкций.
Следует отметить, что США и Япония в пятницу, 19 мая, ввели новые ограничительные меры против РФ, которые касаются деятельности 100 физических лиц и компаний, «причастных к уклонению» от запретов.
В ответ на санкции Россия ввела персональные ограничения в отношении 500 граждан США. Как передает «Царьград», принятые меры касаются бывшего американского президента Барака Обамы, а также действующих руководителей различных уровней исполнительной власти.