Игрок американского футбола, звезда фильма «Бегущий человек» Джим Браун ушел из жизни в 87 лет

Игрок в американский футбол, звезда фильма «Бегущий человек» Джим Браун скончался на 88-м году жизни. Причина смерти спортсмена не уточняется.
Скорбной новостью на личной странице в социальной сети поделилась жена Брауна. Она отметила, что актер мирно умер в доме в Лос-Анджелесе.
За всю жизнь Браун проявил себя в различных сферах. Он занимался также лакроссом, баскетболом и десятиборьем. В качестве актера снялся в десятках фильмах. Он исполнил главные роли в картинах «Бойня», «Кондор», «Сто винтовок».