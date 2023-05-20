Игрок американского футбола, звезда фильма «Бегущий человек» Джим Браун ушел из жизни в 87 лет

За всю жизнь Браун проявил себя в различных сферах. Он занимался также лакроссом, баскетболом и десятиборьем. В качестве актера снялся в десятках фильмах. Он исполнил главные роли в картинах «Бойня», «Кондор», «Сто винтовок».