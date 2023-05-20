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Игрок американского футбола, звезда фильма «Бегущий человек» Джим Браун ушел из жизни в 87 лет

Шоу-бизнес
Игрок американского футбола, звезда фильма «Бегущий человек» Джим Браун ушел из жизни в 87 лет

Игрок в американский футбол, звезда фильма «Бегущий человек» Джим Браун скончался на 88-м году жизни. Причина смерти спортсмена не уточняется.

Скорбной новостью на личной странице в социальной сети поделилась жена Брауна. Она отметила, что актер мирно умер в доме в Лос-Анджелесе.

За всю жизнь Браун проявил себя в различных сферах. Он занимался также лакроссом, баскетболом и десятиборьем. В качестве актера снялся в десятках фильмах. Он исполнил главные роли в картинах «Бойня», «Кондор», «Сто винтовок».
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