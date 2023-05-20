Синоптик Роман Вильфанд пообещал москвичам возвращение июльской погоды в центральную Россию на следующей неделе

Жаркая июльская погода вернется в центральный регион России уже на следующей неделе. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
По его словам, температура воздуха во второй половине недели будет постепенно повышаться. Погода ожидается солнечная, с переменной облачностью и небольшим дождем.
В период с 25 по 28 мая дневная температура будет колебаться от 23 до 25 градусов тепла. Ночью столбик термометра будет показывать от 10 до 15 градусов.
Главный синоптик Петербурга Александр Колесов пообещал жителям Северной столицы теплое окончание мая. В выходные дни воздух прогреется до 20 градусов.