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Украинские военные повредили ЛЭП при обстреле села Муром Белгородской области

Происшествия
Украинские военные повредили ЛЭП при обстреле села Муром Белгородской области

Вооруженные силы Украины нанесли удар по селу Муром Шебекинского городского округа Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Среди местных жителей пострадавших нет. При обстреле повредилась крыша складского помещения сельскохозяйственного предприятия. В связи с обстановкой работников вывезли на более безопасную территорию. Удар также отразился на состоянии линии электропередач.

На место обстрела отправились аварийные бригады и оперативные службы. Специалисты устранят последствия атаки.

Днем ранее Гладков сообщил о падении беспилотника на территории двора многоквартирного дома в Белгороде. При крушении БПЛА никто не пострадал.
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