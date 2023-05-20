Украинские военные повредили ЛЭП при обстреле села Муром Белгородской области

Вооруженные силы Украины нанесли удар по селу Муром Шебекинского городского округа Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
Среди местных жителей пострадавших нет. При обстреле повредилась крыша складского помещения сельскохозяйственного предприятия. В связи с обстановкой работников вывезли на более безопасную территорию. Удар также отразился на состоянии линии электропередач.
На место обстрела отправились аварийные бригады и оперативные службы. Специалисты устранят последствия атаки.
Днем ранее Гладков сообщил о падении беспилотника на территории двора многоквартирного дома в Белгороде. При крушении БПЛА никто не пострадал.