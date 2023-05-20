В Госдуме высказались о протестах из-за прилёта первого российского рейса в Грузию

Западные неправительственные организации провоцируют радикальную оппозицию в Грузии на выступления против восстановления связей с Россией. Об этом заявил депутат Госдумы Сергей Гаврилов.
«Могу сказать, что удовлетворен восстановлением авиасообщения и совершенным первым рейсом. Надеюсь, сообщение станет регулярным и не только авиа, но и железнодорожным. Мы возлагаем большие надежды на возобновление всех условий для взаимопонимания наших народов в таких востребованных сферах, как культура, спорт, туризм, паломничество», — сказал Гаврилов.
Депутат отметил, что пассажиры первого рейса Москва-Тбилиси, передадут в подарок грузинской церкви икону с Георгием Победоносцем, написанную в русском Свято-Пантелеимоновом монастыре на Афоне.
Напомним, ранее премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявлял, что Тбилиси не станет вводить односторонние антироссийские санкции.