Украинские войска нанесли удар по Мариуполю дальнобойными ракетами утром 20 мая

В результате утреннего обстрела со стороны Вооруженных сил Украины города Мариуполь Донецкой Народной Республики никто не пострадал, сообщает ТАСС.
По данным силовых структур ДНР, украинские войска используют дальнобойные ракеты. Как добавил один из очевидцев, системе противовоздушной обороны удалось сбить четыре снаряда примерно в 06:25 по московскому времени. Информация о разрушениях уточняется.
Следует отметить, что это второй обстрел за сутки. Ранее атака со стороны военнослужащих Украины на Мариуполь была зафиксирована в 21:20 с северо-запада. Удары также производились дальнобойными ракетами.