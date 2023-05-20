Уголовное дело об исчезновении с детской площадки девочек двух и четырех лет возбудили в Кузбассе

Уголовное дело о пропаже двух сестер с детской площадки в Яшкинском районе возбудили в Кузбассе. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Кемеровской области.
Вечером 18 мая в поселке Ленинский с детской площадки ушли и пропали девочки двух и четырех лет. По предварительным данным, сестры воспитывались в многодетной семье. Родители пропавших злоупотребляют спиртными напитками. Сообщение об исчезновении несовершеннолетних поступило в местное отделение полиции в пятницу, 19 мая.
По факту случившегося возбуждено уголовное дело. В настоящее время поиск детей продолжается. Проверяются все дома и близлежащий лес.
По данным поискового отряда «Лиза Алерт», детей ищут почти 700 человек. Всего к задаче привлечены 42 группы, а общая протяженность исследуемой территории составляет почти 300 километров.
Ранее в Кемеровской области на остановке общественного транспорта нашли живой пропавшую 17-летнюю школьницу. Она была передана опекуну.