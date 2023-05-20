Уголовное дело об исчезновении с детской площадки девочек двух и четырех лет возбудили в Кузбассе

Вечером 18 мая в поселке Ленинский с детской площадки ушли и пропали девочки двух и четырех лет. По предварительным данным, сестры воспитывались в многодетной семье. Родители пропавших злоупотребляют спиртными напитками. Сообщение об исчезновении несовершеннолетних поступило в местное отделение полиции в пятницу, 19 мая.