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Житель Белгородской области подорвался на мине и потерял ногу во время похода на рыбалку

Происшествия
Житель Белгородской области подорвался на мине и потерял ногу во время похода на рыбалку

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о ночном происшествии в Краснояружском районе Белгородской области.

Инцидент произошел в ночь на 20 мая. Местный житель во время похода на рыбалку потерял ногу, подорвавшись на мине. Отмечается, что территориально пострадавший находился в 300 метрах от границы.

Гладков уточнил, что сейчас мужчина госпитализирован и находится под наблюдением врачей. Также губернатор региона попросил всех местных жителей быть крайне осторожными на приграничных территориях.

Ранее четверо детей пострадали подорвавшись на мине «Лепесток» в Донецке. Известно, что один из несовершеннолетних находится в крайне тяжелом состоянии, остальные — в состоянии средней тяжести.
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