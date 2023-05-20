Житель Белгородской области подорвался на мине и потерял ногу во время похода на рыбалку

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о ночном происшествии в Краснояружском районе Белгородской области.
Инцидент произошел в ночь на 20 мая. Местный житель во время похода на рыбалку потерял ногу, подорвавшись на мине. Отмечается, что территориально пострадавший находился в 300 метрах от границы.
Гладков уточнил, что сейчас мужчина госпитализирован и находится под наблюдением врачей. Также губернатор региона попросил всех местных жителей быть крайне осторожными на приграничных территориях.
Ранее четверо детей пострадали подорвавшись на мине «Лепесток» в Донецке. Известно, что один из несовершеннолетних находится в крайне тяжелом состоянии, остальные — в состоянии средней тяжести.