ВВП на душу населения в России преодолел отметку в 15 тысяч долларов по итогам 2022 года

Уровень ВВП на душу населения в России преодолел показатель в 15 тыс. долларов по итогам прошедшего года. Он приблизился к рекорду, установленному в 2013 году.
Сведения Международного валютного фонда свидетельствуют о достижении ВВП на душу населения в стране отметки в 15,44 тыс. долларов. Рост за год составил 22,3% (+2,82 тыс. долларов). Десять лет назад показатель находился на уровне 15,93 тыс. долларов, что стало максимумом, передает РИА Новости.
Ранее сообщалось, что размер внешнего долга по отношению к ВВП России за 2022 год снизился до минимального уровня за все время — 16,6%. Он сократился на десять процентных пунктов.