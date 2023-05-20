Глава парламента Крыма Владимир Константинов заявил, что передача полуострова УССР не была юридически оформлена

Как заявил Константинов, те органы, которые приняли решения передать полуостров УССР, не обладали необходимыми полномочиями. Кроме того, не были обозначены новые границы союзных республик, а также не проводился референдум, хотя он подразумевался Конституцией СССР, пишет РИА Новости.