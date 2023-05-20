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Глава парламента Крыма Владимир Константинов заявил, что передача полуострова УССР не была юридически оформлена

Политика
Глава парламента Крыма Владимир Константинов заявил, что передача полуострова УССР не была юридически оформлена

Процесс передачи Крымского полуострова Украинской ССР в 1954 году не был оформлен юридически. Об этом заявил глава регионального парламента Владимир Константинов.

По его словам, Крым никогда не покидал состава России. Процесс приема-передачи территории Украине являлся не только игнорированием политической воли населения, но и юридически незаконным.

Как заявил Константинов, те органы, которые приняли решения передать полуостров УССР, не обладали необходимыми полномочиями. Кроме того, не были обозначены новые границы союзных республик, а также не проводился референдум, хотя он подразумевался Конституцией СССР, пишет РИА Новости.

«И исходя из этого Крым находится в составе России по законодательству, действовавшему до 1954 года, и никогда из ее состава не выпадал», — заключил глава парламента.

Ранее Владимир Константинов поручил проработать обращение в Конституционный суд России об отмене указа 1954 года, передавшего Крым Украине. Об этом пишет «Царьград».
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