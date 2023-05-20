Глава парламента Крыма Владимир Константинов заявил, что передача полуострова УССР не была юридически оформлена

Процесс передачи Крымского полуострова Украинской ССР в 1954 году не был оформлен юридически. Об этом заявил глава регионального парламента Владимир Константинов.
По его словам, Крым никогда не покидал состава России. Процесс приема-передачи территории Украине являлся не только игнорированием политической воли населения, но и юридически незаконным.
Как заявил Константинов, те органы, которые приняли решения передать полуостров УССР, не обладали необходимыми полномочиями. Кроме того, не были обозначены новые границы союзных республик, а также не проводился референдум, хотя он подразумевался Конституцией СССР, пишет РИА Новости.
«И исходя из этого Крым находится в составе России по законодательству, действовавшему до 1954 года, и никогда из ее состава не выпадал», — заключил глава парламента.
Ранее Владимир Константинов поручил проработать обращение в Конституционный суд России об отмене указа 1954 года, передавшего Крым Украине. Об этом пишет «Царьград».