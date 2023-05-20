Депутат Чаплин назвал садовых гномиков и пластиковые пруды антитрендом сезона

Депутат Годумы и председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин призвал не тратить деньги на искусственные украшения для сада, такие как гипсовые гномики, пластмассовые прудики или разноцветная галька, так как это является антитрендом сезона.
«Садовые фигуры, все-таки, цветные гипсовые гномы уже вышли из моды», — рассказал депутат агентству РИА Новости.
Чаплин добавил, что украсить сад скульптурой можно при условии, что она органично вписывается в ландшафтный дизайн дачного участка. Председатель Союза дачников подчеркнул, что в моде в настоящий момент естественность. Разноцветные гальки и пластиковые пруды выглядят неуместно. Гораздо эстетичнее дачный участок украсят камень или плитка.
Ранее Чаплин выразил сожаление по поводу того, что на федеральном уровне дачным контентом вынужден заниматься только он.