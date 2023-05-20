Депутат Чаплин назвал садовых гномиков и пластиковые пруды антитрендом сезона

Чаплин добавил, что украсить сад скульптурой можно при условии, что она органично вписывается в ландшафтный дизайн дачного участка. Председатель Союза дачников подчеркнул, что в моде в настоящий момент естественность. Разноцветные гальки и пластиковые пруды выглядят неуместно. Гораздо эстетичнее дачный участок украсят камень или плитка.