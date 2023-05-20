Главное таможенное управление КНР: поставки российской нефти в январе–апреле увеличились на 26,5%

Поставки российской нефти в КНР с января по апрель увеличились на 26,5% в годовом исчислении, сообщает Главное китайское таможенное управление.
В ведомстве добавили, что в течение четырех месяцев экспортировали 32,4 миллиона тонн российской нефти.
На втором месте по поставкам черного золота из России находится Саудовская Аравия с 31,2 миллиона тонн. На третьем месте по покупкам нефти из РФ Ирак — 20,4 миллиона тонн.
Ранее сообщалось, что глава РФ Владимир Путин сообщил, что Россия пошла на добровольное сокращение добычи энергоресурсов для поддержания на них цен.