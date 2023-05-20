Минобороны РФ: У Новоселовки группировка «Восток» уничтожила разведгруппу украинских боевиков

Начальник пресс-центра группировки войск «Восток» полковник Александр Гордеев сообщил, что украинские военные пытались вести разведку передовых подразделений ВС РФ на Южно-Донецком направлении в районе Новоселовки, но были уничтожены.
«Расчетами самоходных артиллерийских установок «Акация» уничтожена одна единица автомобильной техники и живая сила», — сказал военный.
Также во время проведения воздушной разведки российские военные обнаружили скопление боевиков и техники в районе села Доброволье.
Огнем реактивной артиллерии уничтожены три боевых машины пехоты, бронетранспортер, боевая разведывательная и дозорная машина и украинские военные.
«Расчетами реактивных систем залпового огня «Град» уничтожены автомобили и боевики в районе Зеленого Поля, самоходные минометы «Тюльпан», живая сила противника в районе Великой Новоселовки», — рассказал офицер.
Ранее сообщалось, что ВС РФ нанесли удары по складам иностранного вооружения на Украине.