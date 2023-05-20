Себя беру за волосы и тащу: телеведущая Юлия Высоцкая уехала из России

Представитель ведущей Юлии Высоцкой отказалась комментировать ее отъезд из России. Телезвезда опубликовала в социальных сетях фото, которое она сделала в лондонском аэропорту Хитроу.
«Вот так себя беру за волосы и тащу. Не всегда получается оказаться там, где хочется, хотя всегда получается сдвинуться с места и просто рвануть» — написала девушка под фото.
Именно эта фотография взбудоражила общественность. А все из-за недавней травли телеведущей за первые выпуски ее шоу «Едим дома». Что по этому поводу сказала Ксения Бородина ранее сообщал ФАН.