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Себя беру за волосы и тащу: телеведущая Юлия Высоцкая уехала из России

Шоу-бизнес
Себя беру за волосы и тащу: телеведущая Юлия Высоцкая уехала из России

Представитель ведущей Юлии Высоцкой отказалась комментировать ее отъезд из России. Телезвезда опубликовала в социальных сетях фото, которое она сделала в лондонском аэропорту Хитроу.

«Вот так себя беру за волосы и тащу. Не всегда получается оказаться там, где хочется, хотя всегда получается сдвинуться с места и просто рвануть» — написала девушка под фото.

Именно эта фотография взбудоражила общественность. А все из-за недавней травли телеведущей за первые выпуски ее шоу «Едим дома». Что по этому поводу сказала Ксения Бородина ранее сообщал ФАН.
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