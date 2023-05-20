Переживший атомную бомбардировку Хиросимы выступил против участия президента Украины Зеленского в саммите G7

Председатель совета организаций, объединяющих переживших атомную бомбардировку Хиросимы, Кунихико Сакума выразил свое несогласие по поводу участия президента Украины Владимира Зеленского в саммите «Большой семерки». Об этом он сообщил на пресс-конференции в Хиросиме.