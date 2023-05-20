Переживший атомную бомбардировку Хиросимы выступил против участия президента Украины Зеленского в саммите G7

Председатель совета организаций, объединяющих переживших атомную бомбардировку Хиросимы, Кунихико Сакума выразил свое несогласие по поводу участия президента Украины Владимира Зеленского в саммите «Большой семерки». Об этом он сообщил на пресс-конференции в Хиросиме.
«В нынешней политической ситуации ведётся очень серьёзный политический торг по поводу его приезда в Хиросиму», — прокомментировал переживший атомную бомбардировку.
Кунихико Сакума заявил, что он против участия украинского лидера на сессии саммита G7 по Украине, который пройдет 21 мая.
Ранее сообщалось, что США не организовывали поездку президента Украины Владимира Зеленского на саммит G7.