Четыре человека погибли в результате ДТП недалеко от Уссурийска

Предварительно установлено, что 27-летний воитель автомобиля «Kia» выехал на встречную полосу и столкнулся с «Toyota». В результате дорожной аварии водитель первой машины вместе с двумя пассажирами погиб на месте. 55-летний мужчина, находившийся за рулем «Toyota» получил травмы, несовместимые с жизнью.