Четыре человека погибли в результате ДТП недалеко от Уссурийска

Смертельное ДТП произошло в районе села Новоникольск Приморского края. В результате аварии погибли четыре человека. Сотрудники МВД по Уссурийску установили обстоятельства трагического столкновения.
Предварительно установлено, что 27-летний воитель автомобиля «Kia» выехал на встречную полосу и столкнулся с «Toyota». В результате дорожной аварии водитель первой машины вместе с двумя пассажирами погиб на месте. 55-летний мужчина, находившийся за рулем «Toyota» получил травмы, несовместимые с жизнью.
Авария произошла утром на мокрой дороге, из-за чего водитель выехавшей на встречную полосу «Kia» мог потерять управление.
Ранее сообщалось, что автомобильная авария случилась на Володарском шоссе в Ленинском горокруге Подмосковья. В результате столкновения есть погибший и пострадавшие.