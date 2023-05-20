Британский институт RUSI: Российские военные обучаются и готовят ВСУ большие проблемы

В докладе Королевского объединенного института оборонных исследований Великобритании сказано, что российские военные на передовой адаптируется и совершенствуют навыки ведения боя, создавая проблему Украине.
Британские военные эксперты отметили совершенствование разведывательно-ударного комплекса российской артиллерии, а также способность вести огонь с нескольких позиций.
В отчете специалисты рассказали и о работе российских средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ), которые уничтожают до десяти тысяч украинских беспилотников в месяц.
Помимо этого, аналитики указали на высокую эффективность и адаптацию российских ПВО.
Инженерные войска — одни из самых сильных формирований ВС РФ. Возводимые заграждения, противотанковые рвы, бетонные укрепления и сложные минные поля представляют серьезную проблему для наступательных операций противника.
Ранее военкор Юрий Котенок рассказал, что ПВО Украины — это «сборная солянка» из различных систем.