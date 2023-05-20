Украинская теннисистка Калинина объяснила свой отказ пожать руку визави из России в полуфинале турнира WTA

Турнир проходил в столице Италии. После победы украинская спортсменка сразу направилась к судье пожимать руку. Затем, проигнорировав Кудерметову она вернулась на корт. Спортсменка объяснила такой жест тем, что нынешняя политическая ситуация также влияет и на спорт.