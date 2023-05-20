Украинская теннисистка Калинина объяснила свой отказ пожать руку визави из России в полуфинале турнира WTA

После полуфинала турнира Женской теннисной ассоциации категории 1000 (WTA) украинская теннисистка Ангелина Калинина отказалась пожимать руку россиянке Веронике Кудерметовой.
Турнир проходил в столице Италии. После победы украинская спортсменка сразу направилась к судье пожимать руку. Затем, проигнорировав Кудерметову она вернулась на корт. Спортсменка объяснила такой жест тем, что нынешняя политическая ситуация также влияет и на спорт.
«Мы не пожали руки, потому что это девушка из России. Да, это спорт, я понимаю, но это также и политическая вещь. Так что здесь нет ничего личного.», — прокомментировала украинка после матча.
Игра продлилась 2 часа 51 минуту. Калинина победила Кудерметову в полуфинале WTA со счетом 7:5, 5:7 и 6:2.
Ранее сообщалось, что российская теннисистка Кудерметова проиграла украинке Калининой и не вышла в финал турнира WTA-1000.