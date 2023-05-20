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О самых полезных для здоровья кашах рассказали специалисты Роспотребнадзора

Общество
О самых полезных для здоровья кашах рассказали специалисты Роспотребнадзора

Каши — обязательное блюдо при правильном питании. Специалисты Роспотребнадзора рассказали о пользе овсянки, гречки, риса и перловки.

Одной из самых полезных круп считается овсянка, в которой огромное количество витаминов и микроэлементов. Помимо этого, в ней много растительных жиров и белка. Второе место занимает перловка, в составе которой много белка и углеводов.

На третьем – ячка, которую изготавливают из ячменя. Эта крупа питательна и содержит большое количество клетчатки.

Рис содержит сложные углеводы и белок. В нем много крахмала. Рисовые каши показаны при болезнях пищеварительной системы и хорошо сочетаются с овощами и бобовыми.

Помимо этого, специалисты надзорного ведомства рекомендуют употреблять гречку, в которой содержится максимально количество витаминов группы В. А еще магний, железо, калий, фосфор и другие минеральные вещества, пишет интернет-издание PROOREN.ru.

Ранее сообщалось, что Москве 8 июня проведут XI Премию «Здоровое питание».
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