Студенты Джорджтаунского университета выразили протест администрации учебного заведения из-за выбора спикера для выступления перед учащимися дипломатической школы. Руководство Университета пригласило в качестве гостя дочь Алексея Навального✱ (внесен в список террористов и экстремистов в России) Дарью, которая живет и учится в США, сообщает Politico.