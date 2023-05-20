Выступление Дарьи Навальной в американском университете вызвало волну негатива и протестов среди студентов

Студенты Джорджтаунского университета выразили протест администрации учебного заведения из-за выбора спикера для выступления перед учащимися дипломатической школы. Руководство Университета пригласило в качестве гостя дочь Алексея Навального✱ (внесен в список террористов и экстремистов в России) Дарью, которая живет и учится в США, сообщает Politico.
Активисты выступили против спикера, заявив, что отец девушки является неоднозначной фигурой. Они отметили, что блогер негативно высказывался в отношении иммигрантов, называя их «тараканами» и использовал оскорбления в адрес геев.
«Я должна пожать ей руку? Я не собираюсь, даже если придется», — заявила украинская студентка университета Ирина Тяско.
Множество украинских и грузинских студентов восприняли негативно кандидатуру Дарьи Навальной. Они написали серию резких писем, сотни учащихся и преподавателей подписали петицию против выбранного спикера. Чтобы сгладить протест, администрации пришлось пригласить еще двух гостей для выступления.
Ранее экс-сотрудница блогера Навального Анастасия Васильева назвала работу на него «глубоким разочарованием».
- ✱ - физлицо, внесенное в список террористов и экстремистов в России