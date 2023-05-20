Генерал армии США Марк Милли и главком ВСУ Валерий Залужный обсудили боевую обстановку на Украине

Председатель Комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли и главнокомандующий ВСУ генерал Валерий Залужный провели телефонные переговоры. Об этом сказано в заявлении официального представителя КНШ Дэвида Батлера.
Милли и Залужный обменялись мнениями по ситуации в зоне военного конфликта.
«Председатель КНШ вновь подтвердил непоколебимую поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины», — говорится в сообщении.
Ранее военный эксперт Скотт Риттер заявил, что у ВСУ нет сил и оружия для проведения контрнаступления.