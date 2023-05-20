Певица Ольга Серябкина была возмущена поведением комика Азамата Мусагалиева на шоу «Музыкальная интуиция»

Певица Ольга Серябкина была огорчена поведением ведущего Азамата Мусагалиева в шоу «Музыкальная интуиция» на телеканале «ТНТ».
По данным пресс-релиза канала, в новой серии шоу певица была раздражена поведением комика. По её мнению своим неуместным поведением тот сбивал с толку зрителей. Также Серябкина считает, что Мусагалиев предвзят в отношении игроков.
В команде Ольги Серябкиной были актриса Мария Кравченко и юморист Айдар Гараев. Соревновались они с Кэти Топурией, комиком Денисом Дороховым и участницей Comedy Battle Зоей Яровицыной.
Ранее стало известно, что комик Азамат Мусагалиев в третий раз стал отцом.