США с партнерами в ближайшее время определят, какие страны будут поставлять F-16 Украине

Советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что пока украинских пилотов обучают управлять F-16, Соединенные Штаты вместе с союзниками в ближайшие месяцы решат, какие страны будут поставлять Киеву боевые самолеты.
«Сейчас мы перешли к обсуждению темы укрепления украинских ВВС в рамках нашей долгосрочной приверженности самообороне Украины», — сказал Салливан на брифинге.
Советник по нацбезопасности рассказал, что пока будет проходить обучение, США проведут совместную работу с союзниками и решат, какие страны и сколько поставят истребителей Киеву.
Ранее сообщалось, что Украина столкнулась с преградами в попытке получить американские истребители F-16.