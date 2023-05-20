Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

США с партнерами в ближайшее время определят, какие страны будут поставлять F-16 Украине

Армия
США с партнерами в ближайшее время определят, какие страны будут поставлять F-16 Украине

Советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что пока украинских пилотов обучают управлять F-16, Соединенные Штаты вместе с союзниками в ближайшие месяцы решат, какие страны будут поставлять Киеву боевые самолеты.

«Сейчас мы перешли к обсуждению темы укрепления украинских ВВС в рамках нашей долгосрочной приверженности самообороне Украины», — сказал Салливан на брифинге.

Советник по нацбезопасности рассказал, что пока будет проходить обучение, США проведут совместную работу с союзниками и решат, какие страны и сколько поставят истребителей Киеву.

Ранее сообщалось, что Украина столкнулась с преградами в попытке получить американские истребители F-16.
армия самолеты США Украина
Военкоры ФАН