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Президент США Джо Байден уклонился от извинений за атомную бомбардировку Хиросимы

Политика
Президент США Джо Байден уклонился от извинений за атомную бомбардировку Хиросимы

Глава Белого дома Джо Байден посетил мемориальный музей мира в японском городе Хиросима, посвященный трагедии американских бомбардировок Хиросимы и Нагасаки в 1945 году. Об этом сообщает МИД Японии.

Американский лидер оставил запись в книге посетителей в японском музее.

Президент США Байден не извинился за сброс атомных бомб на города. Вместо этого в своей речи он выразил надежду на построение «совместного мирного будущего без ядерного оружия».

«Давайте вместе продолжим добиваться прогресса на пути к тому дню, когда мы сможем окончательно и навсегда избавить мир от ядерного оружия», — рассказал нынешний хозяин Овального кабинета.

Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден не станет извиняться за атомную бомбардировку Хиросимы в 1945 году на саммите G7.
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