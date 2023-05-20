Президент США Джо Байден уклонился от извинений за атомную бомбардировку Хиросимы

Глава Белого дома Джо Байден посетил мемориальный музей мира в японском городе Хиросима, посвященный трагедии американских бомбардировок Хиросимы и Нагасаки в 1945 году. Об этом сообщает МИД Японии.
Американский лидер оставил запись в книге посетителей в японском музее.
Президент США Байден не извинился за сброс атомных бомб на города. Вместо этого в своей речи он выразил надежду на построение «совместного мирного будущего без ядерного оружия».
«Давайте вместе продолжим добиваться прогресса на пути к тому дню, когда мы сможем окончательно и навсегда избавить мир от ядерного оружия», — рассказал нынешний хозяин Овального кабинета.
Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден не станет извиняться за атомную бомбардировку Хиросимы в 1945 году на саммите G7.