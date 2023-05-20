Скандал в благородном семействе: на полях саммита G7 премьеры Италии и Канады разошлись во взглядах на ЛГБТ

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо подверг критике председателя совета министров Италии Джорджию Мелони из-за позиции итальянского лидера относительно ЛГБТ. Прения между главами государств произошли в пятницу во время саммита «Большой семерки» в японском Хиросиме. О разногласиях сообщает Politico.
Трюдо заявил, что Канада обеспокоена позицией Италии относительно сексуальных меньшинств и добавил, что с нетерпением ждет разговора об этом с Мелони. СМИ подметили, что премьер при этом был явно раздражен.
Как сообщает Politico, Мелони подвергается критике из-за своей политики относительно ЛГБТ движений в Италии. Оппозиция обвиняет главу совета министров в использовании темы меньшинств для разжигания разногласий.
После двухсторонней встречи итальянского и канадского политиков премьер-министр Канады повторил этот тезис в официальной записке. Претензии Трюдо, как пишет издание, пересекаются с внутриполитической критикой Мелони.
Ранее премьер-министр Италии заявила, что свобода страны с началом российской спецоперации «оказалась в конкретной опасности».