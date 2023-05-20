Рэпер Рич возмутился запрету флага РФ на концерте Schokk

Музыкальный исполнитель Ричард Семашков, известный под псевдонимом Рич, возмущен ситуацией, с которой столкнулся его коллега рэпер Schokk (настоящее имя Дмитрий Бамберг).
В московском клубе «Флакон» состоялся концерт, куда исполнитель пришел с российским флагом, однако охрана не позволила ему внести в зал. В итоге Бамберг вынужден был пронести триколор тайком.
В эксклюзивном комментарии для 5-tv.ru Рич подчеркнул, что сталкивался и сам с подобным. Артист заявил, что зачастую чувствует себя «партизаном на родной земле» и призвал придавать подобные случаи широкой огласке.
«Schokk этот "гнойник" в очередной раз вскрыл, это хорошо и правильно. Надо расставлять все точки над „i“. Надо это выводить в разряд общественного мнения, поднимать эти вопросы», — рассказал музыкант.
Сам Schokk сразу после инцидента выступил с эмоциональной речью перед поклонниками.