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В США заявили о нежелании доводить конфликт на Украине до мировой войны

Политика
В США заявили о нежелании доводить конфликт на Украине до мировой войны

Помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что США не желают допускать эскалацию украинского конфликта до уровня мировой войны.

Также Соединенные Штаты наблюдают за реакцией России при отправке вооружений украинской стороне, добавил Салливан.

Американский политик упомянул, что Вашингтон против нанесения военных ударов по территории Российской Федерации.

Ранее сообщалось, что США не организовывали поездку президента Украины Владимира Зеленского на саммит G7.
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