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Эксперты по туризму рассказали, где россияне собираются отдохнуть летом и сколько готовы заплатить

Общество
Эксперты по туризму рассказали, где россияне собираются отдохнуть летом и сколько готовы заплатить

В МТС Travel и Bronevik.com назвали самые востребованные маршруты для летнего отдыха россиян.

Туристические компании провели анализ спроса на отели в России на три летних месяца.

В пятерку наиболее предпочитаемых мест традиционно входят Санкт-Петербург, Сочи, Анапа, Москва и Казань.

В популярных городах пока можно найти жилье на условиях раннего бронирования по приемлемой цене. Средняя стоимость номера на лето сейчас ниже, чем в это же время в прошлом году.

На черноморском побережье стоимость уже выросла на 20% год к году. В Сочи номера бронируют на лето в среднем за семь тысяч рублей в сутки, в Адлере — за девять тысяч.

Ранее сообщалось, что более 90 тысяч детей из Тульской области отдохнут во время летнего оздоровительного сезона.
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