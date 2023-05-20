Белый дом: США не организовывали поездку президента Украины Владимира Зеленского на саммит G7

Помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан на брифинге заявил, что США не являются организаторами проездки президента Украины Владимира Зеленского на саммит G7, который проходит в Японии.
«Что касается того, как он (Владимир Зеленский — ред.) добирается сюда, я оставлю этот вопрос украинской стороне, скажу лишь, что Соединенные Штаты не являются той стороной, которая доставляет его сюда», — прокомментировал Салливан.
После американский политик добавил, что глава Белого дома Джо Байден «ждет с нетерпением» возможности лично поговорить с украинским лидером. Он упомянул, что на данный момент нет официального объявления встречи глав США и Украины.
Ранее сообщалось, что Япония подтвердила участие Владимира Зеленского в саммите G7.