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Байден в Хиросиме не справился с зонтом и вновь «прославился» в Сети

Общество
Байден в Хиросиме не справился с зонтом и вновь «прославился» в Сети

Президенту США Джо Байдену понадобилось несколько минут, чтобы открыть свой зонт.

Инцидент произошел по прибытии американского президента в Хиросиму для участия в саммите G7.

Республиканский национальный комитет опубликовал видео на своей странице в социальной сети. На кадрах видно, как Джо Байден под дождем спускается по трапу самолета, крутя в руках большой черный зонт.

У трапа американский президент начал вести диалог с японскими представителями, держа в руках закрытый зонт. В итоге к главе Белого дома пришли на помощь и спасли от дождя.

Ранее сообщалось, что в Белом доме обеспокоены здоровьем Джо Байдена из-за его нездорового рациона питания.
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