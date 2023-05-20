Байден в Хиросиме не справился с зонтом и вновь «прославился» в Сети

Президенту США Джо Байдену понадобилось несколько минут, чтобы открыть свой зонт.
Инцидент произошел по прибытии американского президента в Хиросиму для участия в саммите G7.
Республиканский национальный комитет опубликовал видео на своей странице в социальной сети. На кадрах видно, как Джо Байден под дождем спускается по трапу самолета, крутя в руках большой черный зонт.
У трапа американский президент начал вести диалог с японскими представителями, держа в руках закрытый зонт. В итоге к главе Белого дома пришли на помощь и спасли от дождя.
Ранее сообщалось, что в Белом доме обеспокоены здоровьем Джо Байдена из-за его нездорового рациона питания.