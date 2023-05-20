Делом педофилов из Ленобласти заинтересовались в Следственном комитете РФ

Уголовные дела о сношении с несовершеннолетними и склонении к потреблению наркотиков возбуждены против троих приезжих работников в Тихвине Ленинградской области. По версии следствия, двое 25-летних и один 40-летний мужчина втягивали школьниц в потребление тяжелых наркотиков, а затем растлевали их.