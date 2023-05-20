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Делом педофилов из Ленобласти заинтересовались в Следственном комитете РФ

Происшествия
Делом педофилов из Ленобласти заинтересовались в Следственном комитете РФ

Результаты расследования сексуальных преступлений, совершенных в отношении подростов в Ленобласти, будут представлены главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину. Об этом сообщила пресс-служба СК РФ.

Уголовные дела о сношении с несовершеннолетними и склонении к потреблению наркотиков возбуждены против троих приезжих работников в Тихвине Ленинградской области. По версии следствия, двое 25-летних и один 40-летний мужчина втягивали школьниц в потребление тяжелых наркотиков, а затем растлевали их.

Полиция задержала мужчин 18 мая после того, как встревоженный отец 14-летней девочки, ставшей жертвой педофилов, обратился в правоохранительные органы накануне. Подозреваемым в ближайшее время будет предъявлено обвинение.

Ранее сообщалось, что один из подозреваемых 25-летний уроженец Гомельской области после задержания признал вину.
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