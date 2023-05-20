«Курганмашзавод» начал работу над модернизацией самоходной гаубицы «Пат-С»

Курганский машиностроительный завод проводит работы по модернизации самоходной гаубицы «Пат-С» калибра 152-мм на доработанном шасси боевой машины пехоты БМП-3.
«Эти машины, оснащенные 120-мм орудием (опытно-конструкторская работа «Вена») и 152-мм орудием, способны значительно повысить эффективность мотострелковых подразделений», — сообщили РИА Новости в компании.
2С18 «Пат-С» — опытная 152-мм самоходная артиллерийская установка, разработанная в 1980-х годах в СССР на базе шасси БМП-3. Однако был выпущен только один опытный образец.
«Пат-С» — первая в мире крупнокалиберная гаубица, которая может преодолевать водные преграды на плаву своим ходом.
Ранее журнал Forbes писал, что ВСУ потеряли более трети переданных им гаубиц.