Россияне посоветовали заменить слово «инфоцыгане» терминами «инфобарыги» и «инфошулеры»

Во время заседания Совета по межнациональным отношениям глава Национально-культурной автономии российских цыган Надежда Деметер предложила президенту России Владимиру Путину запретить употреблять слово «инфоцыгане» в СМИ. Россияне предложили свои варианты замены слова.
Самыми популярными вариантами для замены стали термины «инфошулеры», набравший 29% голосов, и «инфобарыги» — 20%. Также 17% опрошенных предложили шуточное обозначение «балаболы-затейники». О результатах опроса сообщает «Комсомольская правда».
Также были названы такие варианты, как: «инфоврали», «шарлатаны», «инфопеченеги» и «инфобрехуны».
Ранее сообщалось, что более трети россиян считают себя сладкоежками.