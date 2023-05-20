Россияне посоветовали заменить слово «инфоцыгане» терминами «инфобарыги» и «инфошулеры»

Во время заседания Совета по межнациональным отношениям глава Национально-культурной автономии российских цыган Надежда Деметер предложила президенту России Владимиру Путину запретить употреблять слово «инфоцыгане» в СМИ. Россияне предложили свои варианты замены слова.