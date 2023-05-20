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«Герцог мира» : в соцсетях публикуют видео с «неоднозначной» похвалой Зеленскому на центральной площади Нью-Йорка

Общество
«Герцог мира» : в соцсетях публикуют видео с «неоднозначной» похвалой Зеленскому на центральной площади Нью-Йорка

В Сети распространилось видео с необычными баннером на Таймс-сквер в Нью-Йорке. На главной площади американского мегаполиса «красуется» короткий текст в поддержку Киева.

На одной из сменяющихся надписей на вывеске российского президента Владимира Путина нарекли званием «war lord». В свою очередь, украинскому лидеру Владимиру Зеленскому присвоили титул «герцог мира». Фонетически английский вариант данной конструкция понятен практически любому жителю России и Украины и без словаря.

Надпись, посвященная президенту Украины Владимиру Зеленскому, на рекламной вывеске сменяется утверждением, что Конституционная партия Ирана выражает свою поддержку Киеву. Подлинность видео не была подтверждена официально.

Ранее в США заявили, что невыполнение собственных обещаний может привести к восстанию украинцев против Зеленского.
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