«Герцог мира» : в соцсетях публикуют видео с «неоднозначной» похвалой Зеленскому на центральной площади Нью-Йорка

На одной из сменяющихся надписей на вывеске российского президента Владимира Путина нарекли званием «war lord». В свою очередь, украинскому лидеру Владимиру Зеленскому присвоили титул «герцог мира». Фонетически английский вариант данной конструкция понятен практически любому жителю России и Украины и без словаря.