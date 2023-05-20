Врач Масякин порекомендовал правильную диету бросающим курить

Главный внештатный психиатр-нарколог Москвы Антон Масякин рассказал, что при отказе от курения надо исключить из рациона «мусорную еду».
Это означает, что надо отказаться от продуктов с простыми сахарами, трансжирами, вредными пищевыми добавками, сахарозаменителями и не употреблять алкоголь.
Также Масякин порекомендовал проконсультироваться с врачом, где объяснят, почему в первые месяцы после отказа от курения будет увеличиваться вес. Нужно в первые месяцы придерживаться диеты и считать калории.
Он отметил, что фрукты и овощи не будут способствовать набору веса благодаря низкой энергетической плотности и высокому содержанию пищевых волокон.
Прекращение курения действительно влияет на обмен веществ, добавил врач. Помимо всем известного феномена «заедания стресса», когда повышается уровень кортизола и «гормона голода» грелина, изменяются и другие метаболические показатели.
Может появиться гиперинсулинемия и инсулинорезистентность, что способствует набору веса.
Ранее врач Завадилова рассказала, что жир вокруг органов брюшной полости может негативно влиять на здоровье человека.