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Врач Масякин порекомендовал правильную диету бросающим курить

Общество
Врач Масякин порекомендовал правильную диету бросающим курить

Главный внештатный психиатр-нарколог Москвы Антон Масякин рассказал, что при отказе от курения надо исключить из рациона «мусорную еду».

Это означает, что надо отказаться от продуктов с простыми сахарами, трансжирами, вредными пищевыми добавками, сахарозаменителями и не употреблять алкоголь.

Также Масякин порекомендовал проконсультироваться с врачом, где объяснят, почему в первые месяцы после отказа от курения будет увеличиваться вес. Нужно в первые месяцы придерживаться диеты и считать калории.

Он отметил, что фрукты и овощи не будут способствовать набору веса благодаря низкой энергетической плотности и высокому содержанию пищевых волокон.

Прекращение курения действительно влияет на обмен веществ, добавил врач. Помимо всем известного феномена «заедания стресса», когда повышается уровень кортизола и «гормона голода» грелина, изменяются и другие метаболические показатели.

Может появиться гиперинсулинемия и инсулинорезистентность, что способствует набору веса.

Ранее врач Завадилова рассказала, что жир вокруг органов брюшной полости может негативно влиять на здоровье человека.
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