Япония подтвердила участие президента Украины Владимира Зеленского в саммите G7

МИД Японии подтвердило участие президента Украины Владимира Зеленского в рабочей встрече по Украине на саммите G7, которая пройдет 21 мая в Хиросиме.
В ведомстве предполагают, что Зеленский примет участие в качестве приглашенного гостя на встрече руководителей «Большой семерки» и лидеров других государств. Мероприятие затронет вопросы мира и стабильности.
В японском МИД также рассказали о запланированной встрече украинского лидера с премьер-министром Японии Фумио Кисидой.
Ранее сообщалось, что правительство Японии подтвердило, что Зеленский лично посетит саммит G7 в Хиросиме.