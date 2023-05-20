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Япония подтвердила участие президента Украины Владимира Зеленского в саммите G7

Политика
Япония подтвердила участие президента Украины Владимира Зеленского в саммите G7

МИД Японии подтвердило участие президента Украины Владимира Зеленского в рабочей встрече по Украине на саммите G7, которая пройдет 21 мая в Хиросиме.

В ведомстве предполагают, что Зеленский примет участие в качестве приглашенного гостя на встрече руководителей «Большой семерки» и лидеров других государств. Мероприятие затронет вопросы мира и стабильности.

В японском МИД также рассказали о запланированной встрече украинского лидера с премьер-министром Японии Фумио Кисидой.

Ранее сообщалось, что правительство Японии подтвердило, что Зеленский лично посетит саммит G7 в Хиросиме.
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