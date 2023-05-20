Global Times: Запад ищет пути выхода на мирные переговоры по Украине

На Западе осознают, что Украина потерпит поражение на поле боя, и готовится к будущим переговорам. Об этом пишет китайская газета GlobalTimes.
«Это война на истощение, которая в конечном итоге закончится за столом переговоров», — отмечается в статье.
Как отмечает автор публикации, европейские лидеры, чьи страны экономически пострадали от последствий конфликта, надеются, что он скоро завершится. Народы Европы не хотят, чтобы бюджеты их стран утекли в «бездонную пропасть украинского конфликта».
Ранее политолог Лукас Лейрос заявил, что в НАТО опасаются действий России после конфликта на Украине.