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Певица Майли Сайрус рассказала о своих новых отношениях

Шоу-бизнес
Певица Майли Сайрус рассказала о своих новых отношениях

Певица Майли Сайрус дала большое интервью британскому Vogue, в котором рассказала об отношениях с барабанщиком группы Liily — Максом Морандо.

Звезда рассказала, что встретила его на свидании вслепую, но, по мнению певицы, правила действовали лишь для неё. Ведь кавалер знал, кто она такая.

«Макс часто говорит о браке, но я настроена скептически. Я уже была замужем и не думаю, что мы должны быть женаты, чтобы иметь пожизненную привязанность друг к другу» — сообщила певица.

Ранее певицу Бейонсе обвинили в неуплате налогов и штрафов на сумму 2,7 миллиона долларов.
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