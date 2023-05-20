«США им здесь не указ»: сенатор Пушков прокомментировал визит президента Сирии Башара Асада на саммит ЛАГ

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал визит президента Сирии Башара Асада в Саудовскую Аравию в рамках саммита Лиги арабских государств, заявив, что «США не указ» для арабских стран. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
Государственный деятель подчеркнул, что Белый дом не стремится пересмотреть свое отношение к Сирии и ее руководству. Вашингтон считает, что Дамаск не может вернуться в ЛАГ, но в этот раз, мнение США «имеет не слишком много веса» на Востоке.
«Арабские страны показали, что способны сами решить этот вопрос. США им здесь не указ», — пишет сенатор.
Пушков напомнил, что некоторое время назад Саудовская Аравия была «злейшим врагом» для Дамаска. Но на саммите Лиги арабских государств в Эр-Риаде принимают Асада, показывая таким образом, что решения относительно международных отношений в регионе арабские страны принимают самостоятельно без оглядки на мнение США.
Ранее сообщалось, что участие лидера САР в данном мероприятии стало первым почти за 12 лет: членство его страны в ЛАГ было восстановлено только в мае 2023 года.