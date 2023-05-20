«США им здесь не указ»: сенатор Пушков прокомментировал визит президента Сирии Башара Асада на саммит ЛАГ

Государственный деятель подчеркнул, что Белый дом не стремится пересмотреть свое отношение к Сирии и ее руководству. Вашингтон считает, что Дамаск не может вернуться в ЛАГ, но в этот раз, мнение США «имеет не слишком много веса» на Востоке.