Американский военный эксперт Дени назвал три причины не принимать Украину в НАТО

Американский военный эксперт Джон Дени заявил, что вступление Украины в НАТО полностью уничтожит возможность политического урегулирования украинского конфликта, докажет правильность российской политики и подорвет принципы альянса. Об этом сообщает Foreign Policy.
Военный эксперт считает, что первой и основной причиной отказа для вступления Украины в НАТО является невозможность мирного урегулирования конфликта и большая вероятность эскалации.
Вторая причина состоит в том, что принятие в Альянс полностью «убедит Россию в правильности своих действий», а также увеличит градус противостояния Москвы с западными странами.
Третьей причиной являются принципы НАТО — политически Украина не подготовлена ко вхождению в состав альянса, с учетом уровня демократии и приверженности западным ценностям.
Ранее сообщалось, что в США анонсировали очередной пакет военной помощи Украине на сумму 375 миллионов долларов.