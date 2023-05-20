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Певец Эд Ширан признался, что перестал заикаться в детстве лишь благодаря Эминему

Шоу-бизнес
Певец Эд Ширан признался, что перестал заикаться в детстве лишь благодаря Эминему

Эд Ширан участвовал в шоу Говарда Стерна, где признался в том, что альбом The Marshall Maders LP, автором которого является Эминем, помог ему перестать заикаться в детском возрасте.

«Я проходил всевозможные логопедические курсы. Когда мне было девять лет, мой дядя купил мне альбом Marshall Mathers LP, и он просто сказал моему отцу: "Этот парень — следующий Боб Дилан, ты должен дать ему послушать"», — рассказал музыкант.

Отец, по мнению музыканта, несерьезно воспринимал слова дяди. Он просто сказала ему: «Ну, Эдвард это послушает». Исполнитель рассказал, что наизусть выучил альбом, просто повторив текст за ним. Так он перестал заикаться.

Ранее музыкант Эд Ширан начал играть на гитаре прямо в суде, защищая авторские права на песню «Thinking Out Loud».
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