В Белом доме сообщили об уважении любого решения союзников по поставкам F-16 Украине

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил телеканалу NHK, что Соединенные Штаты будут уважать любое решение союзников о поставках Украине самолетов F-16.
При этом в американской администрации подчеркнули, что в вопросе поставок истребителей США исходят из того, что не одобряют атаки Киева по российской территории.
В Белом доме считают, что на данном этапе F-16 не входят в число наиболее необходимых Украине вооружений.
Пока украинские пилоты учатся управлять F-16, Вашингтон и союзники в ближайшие месяцы решат, кто именно будет заниматься поставками этих самолетов Киеву и в каком объеме, заявили в Белом доме.
Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины надеются получить от Запада десятки истребителей подобного типа.