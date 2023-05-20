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В Белом доме сообщили об уважении любого решения союзников по поставкам F-16 Украине

Политика
В Белом доме сообщили об уважении любого решения союзников по поставкам F-16 Украине

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил телеканалу NHK, что Соединенные Штаты будут уважать любое решение союзников о поставках Украине самолетов F-16.

При этом в американской администрации подчеркнули, что в вопросе поставок истребителей США исходят из того, что не одобряют атаки Киева по российской территории.

В Белом доме считают, что на данном этапе F-16 не входят в число наиболее необходимых Украине вооружений.

Пока украинские пилоты учатся управлять F-16, Вашингтон и союзники в ближайшие месяцы решат, кто именно будет заниматься поставками этих самолетов Киеву и в каком объеме, заявили в Белом доме.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины надеются получить от Запада десятки истребителей подобного типа.
истребители США Украина
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