В новых регионах РФ утвердили перечень объектов, которые будут построены или отремонтированы

Перечень объектов, которые планируют отремонтировать или построить, утвердили в программе социально-экономического развития новых регионов России. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
Заместитель председателя правительства России сообщил, что уже утверждено около 300 мероприятий. Каждый регион самостоятельно сформировал список объектов, которые будут реставрировать или строить.
Хуснуллин объяснил, что в новых регионах выделенные деньги пойдут, в том числе на ликвидацию разрушений и восстановление инфраструктуры. В частности, поврежденные части города будут восстановлены в Мариуполе.
Ранее сообщалось, что в городе Мариуполь при поддержке Фонда капитального ремонта Московской области началось благоустройство Приморского парка и набережной.