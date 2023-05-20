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В новых регионах РФ утвердили перечень объектов, которые будут построены или отремонтированы

Общество
В новых регионах РФ утвердили перечень объектов, которые будут построены или отремонтированы

Перечень объектов, которые планируют отремонтировать или построить, утвердили в программе социально-экономического развития новых регионов России. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

Заместитель председателя правительства России сообщил, что уже утверждено около 300 мероприятий. Каждый регион самостоятельно сформировал список объектов, которые будут реставрировать или строить.

Хуснуллин объяснил, что в новых регионах выделенные деньги пойдут, в том числе на ликвидацию разрушений и восстановление инфраструктуры. В частности, поврежденные части города будут восстановлены в Мариуполе.

Ранее сообщалось, что в городе Мариуполь при поддержке Фонда капитального ремонта Московской области началось благоустройство Приморского парка и набережной.
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