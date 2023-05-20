Компания Blue Origin начнет разработку модуля для посадки на Луну в 2029 году

Аэрокосмическая компания Джеффа Безоса Blue Origin в пятницу, 19 мая, получила контракт Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) на разработку корабля для посадки на Луну, которая запланирована на 2029 год.
Стоимость контракта составляет 3,4 миллиарда долларов. Высадка астронавтов на Луну, запланированная в 2029 году, является третьей в рамках программы Artemis.
Глава NASA Билл Нельсон сообщил, что планирует обеспечить регулярные полеты человека на земной спутник в рамках программы Artemis: в год осуществлять по одному запуску космического аппарата, перелет которого составит до 30 дней.
В рамках пятого этапа миссии Artemis, NASA планирует отправить в полет четырех астронавтов на корабле Orion на окололунную станцию при помощи ракеты Space Launch System. Также двоих астронавтов при помощи модуля Blue Moon отправят на Южный полюс спутника Земли.
Ранее сообщалось, что астероид диаметром 64 метра 21 мая приблизится к Земле.